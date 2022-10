Die 5 besten Horrorfilme aus den 90er-Jahren

Die Freunde Julie, Helen, Barry und Ray rasen nach einer feuchtfröhlichen Party in Barrys Auto eine Küstenstraße entlang. Da die Teenager weiter ausgelassen feiern und in der Dunkelheit nicht auf die Fahrbahn achten, überfährt Ray plötzlich einen Mann, dessen Gesicht durch den Unfall bis zur Unkenntlichkeit entstellt wird. Aus Angst, die Polizei würde ihnen die Geschichte nicht glauben und stattdessen vermuten, der betrunkene Barry habe am Steuer gesessen, tragen sie den Schwerverletzten ans Ufer und werfen ihn ins Wasser. Anschließend schwören sie sich, nie wieder über diese Nacht zu sprechen.

In den folgenden Monaten verlieren sich die vier aus den Augen. Als sie sich ein Jahr später in den Sommerferien wiedertreffen, erhält Julie einen anonymen Brief mit einer düsteren Botschaft - jemand scheint von dem Geheimnis der Gruppe zu wissen und macht gnadenlos Jagd auf sie…

"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" war das Sprungbrett für zahlreiche Jungstars aus Hollywood. Vor der Kamera stand ein hochkarätiges Ensembles bestehend aus Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar, Anne Heche und Johnny Galecki.

"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" ist als Stream auf Amazon Prime, Sky und AppleTV verfügbar.

