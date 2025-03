Die vierte Live-Show von "Let's Dance" 2025 stand ganz im Zeichen der "Summer Vibes": Die verbleibenden elf Prominenten und ihre professionellen Tanzpartner präsentierten abwechslungsreiche Tänze wie den Charleston, Samba oder Rumba zu sommerlichen Hits. Zudem gab es in der aktuellen Folge bei RTL (auch via RTL+) erstmals ein Dance Battle, die Promis mussten also in zwei Runden antreten. Mit nur 16 Jurypunkten und nicht genügend Anrufen von zu Hause hat es sich für Schlagersänger Ben Zucker (41) ausgetanzt.

Von Charleston bis Slow Fox Den ersten Tanz des Abends lieferten Jeanette Biedermann (45) und Vadim Garbuzov mit einem Charleston zu "Juice" von Lizzo, der Publikum und Jury begeisterte. Schlagerstar Ben Zucker und Malika Dzumaev mussten sich im Anschluss für ihren Cha-Cha-Cha zu "Caribbean Queen" von Billy Ocean mit 16 Jurypunkten zufriedengeben. "Dein bester Tanz bisher", kommentierte Motsi Mabuse (42) den Quickstep von Diego Pooth (21) und Ekaterina Leonova zu "Coco Jambo" von Mr. President. Die Jury belohnte die beiden mit 23 Punkten und einer frühen Führung. Simone Thomalla (59) und Evgeny Vinokurov konnten da nicht ganz mithalten: Für ihren Cha-Cha-Cha zu "Oye Como Va" von Santana gab es nur 18 Punkte von der Jury. Paola Maria (31) und Massimo Sinató brachten einen feurigen Rumba zu "Senorita" von Shawn Mendes und Camila Cabello aufs Parkett - 20 Punkte lautete das Urteil der Fachjury. Mit einem Slow Fox zu "Sunny" von Boney M verzauberten Taliso Engel (22) und Patricija Ionel (29) das Publikum. Motsi Mabuse, Joachim Llambi (60) und Jorge González (57) verteilten dafür 21 Punkte.

Fulminantes Comeback für Marc Eggers Mit ihrem Charleston zu Lou Begas "Mambo No. 5" gelang Marc Eggers (38) an der Seite von Renata Lusin ein fulminantes Comeback nach der vergangenen Woche. Die Jury belohnte das Paar mit unglaublichen 26 Punkten. Für Christiane Neubauer (62) und Valentin Lusin gab es für ihre gefühlvolle Rumba-Performance zu "California Dreamin'" von Diana Krall 22 Punkte von der Jury. Zwar teilweise aus dem Takt, aber dafür mit einer ordentlichen Portion Humor überzeugten selfiesandra (25) und Zsolt Sándor Cseke mit einem Quickstep zu "Walkin' On Sunshine" von Preluders - dafür gab es 16 Punkte. Mit ihrem Samba zu "Magalenha" von Sergio Mendes holten sich Marie Mouroum (32) und Alexandru Ionel 20 Punkte.

Fast volle Punktzahl für Fabian Hambüchen Zum Ende hin wurde Joachim Llambi nochmal großzügig: Den Charleston zu Mongo Jerrys "In the Summertime" von Fabian Hambüchen (36) und Anastasia Maruster (30) belohnte der strenge Juror mit vollen zehn Punkten. Insgesamt erhielt das Paar 28 Punkte von der Jury. Damit rückten die beiden in der letzten Runde noch auf Platz eins und verdrängten Marc Eggers auf den zweiten Rang.

Ananas gegen Flamingo beim Dance Battle Nach den Paartänzen ging es für die tanzenden Promis ins erste Dance Battle der Staffel. Im Gruppentanz-Duell traten Fabian, Marie, Paola, Marc, Jeanette und Simone für Team Ananas gegen Diego, selfiesandra, Taliso, Christiane und Ben für Team Flamingo an. Jeder Promi des Gewinnerteams erhielt zehn Zusatzpunkte, für die Verlierer gab es acht. Besonders viel Taktgefühl konnten die Promis in dieser Runde nicht beweisen. "Da gab es einige Unfälle", resümiert Motsi Mabuse. Und auch Jorge González und Joachim Llambi können über das Battle nur sarkastisch scherzen. Einig sind sie sich am Ende aber alle: Team Ananas ist der klare Gewinner. An der allgemeinen Wertung rüttelt das Dance Battle allerdings kaum. Aber da gibt es ja noch das Telefon-Voting: Die Umschläge mit den Ergebnissen brachte diesmal Jens "Knossi" Knossala (38). Danach stand fest: Ben Zucker und Malika Dzumaev werden in der nächsten Ausgabe nicht mehr mittanzen.