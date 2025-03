Bei noch zehn verbliebenen Promi-Tänzerinnen und -Tänzern nebst jeweiligen Profis standen in der fünften Entscheidungsshow gleich drei Contemporarys an. Für Schauspielerin Christine Neubauer (62) und Valentin Lusin (37), Podcasterin selfiesandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) sowie Entertainer Marc Eggers (38) und Renata Lusin (37) hieß es folglich: Schuhe aus, Hemd auf und ganz viel Emoción zeigen! Oder war dieses Mal etwa alles anders?

Motsi versaut die Höchstwertung

Denn erst danach eröffneten Neubauer und Lusin den Contemporary-Reigen - weder barfuß noch bauchfrei. Stattdessen warfen sie sich passend zu "Send in the Clowns'" in Harlekin-Outfits. Und siehe da: Mit ihrer Performance sorgten sie tatsächlich für feuchte Augen im Publikum, darunter auch bei Motsi Mabuse (43). Und Joachim Llambi (60) attestierte sogar einen Gänsehaut-Moment bei sich. In Punkten ausgedrückt waren das doch wirklich 29 Punkte - ausgerechnet Motsi hatte die Bestwertung um einen Punkt verhindert.

Jeanette Biedermann (44) und Vadim Garbuzov (37) gaben im Anschluss ihr Bestes, mit einem Tango bei den bisherigen Top-Wertungen nachzuziehen. 23 nicht perfekte, aber grundsolide Punkte konnten sie sich ertanzen. Die ersten deutlichen verbalen Nachhilfestunden des Abends erhielt derweil Paola Maria (31), die an der Seite von Massimo Sinató (44) zum "Zorro"-Paso-Doble antrat. 20 Punkte gab es aber trotzdem.