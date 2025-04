Mit Podcasterin Selfiesandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) kam wieder richtig Schwung auf die Bühne: Bei der laut Llambi "beeindruckenden" Samba zu "Hips Don't Lie" von Shakira war der Name Programm. Wie letzte Woche gab es 23 Punkte für das Energiebündel. Den Abschluss machte Marc Eggers (38) gemeinsam mit Renata Lusin (37) und dem zweiten Slowfox , der als besonders schwerer Tanz gilt. Llambi störte sich an Eggers' Hut - "lass das lieber" - und zückte die Sechs. Insgesamt gab es 22 Punkte .

Den zweiten Contemporary des Abends - diesmal im transparenten Shirt - lieferten Taliso Engel (22) und Patricija Ionel (30). Und wie! Weil der Para-Schwimmer eine Sehbehinderung hat und zudem auf einem Ohr taub ist, führten die beiden ihren Ausdruckstanz mit verbundenen Augen auf. Das hinderte sie aber nicht daran, Hebefiguren zu zeigen. Das Publikum tobte, von der Jury hagelte es Lob. Dennoch: Llambi verhinderte zum dritten Mal an diesem Abend die 30 Punkte, was die Zuschauer mit Buhrufen quittierten. "Ich wünschte, du könntest sehen, wie wunderschön du getanzt hast", fasste Patricija gegenüber ihrem Tanzpartner treffend zusammen.

Kreativität bei der Jury-Challenge

Drei starke 29 Punkte und einmal unter der magischen 20-Punkte-Marke lautete schließlich die Bilanz. Aber damit war der Abend noch nicht erledigt, denn zum ersten Mal in der "Let's Dance"-Geschichte stand die Jury-Challenge an. In drei Teams aufgeteilt mussten die Paare zur selben Musik eine Choreo aus mehreren Tanzstilen aufführen. Mit neun Punkten wurde die Gruppe aus Selfiesandra, Marc und Jeanette mit ihrem "Theater des Tanzes" am besten bewertet.

Vielleicht waren es auch genau diese Punkte, die Jeanette Biedermann trotz des letzten Platzes in die nächste Runde schickten. Marc Eggers halfen sie hingegen nicht, denn stattdessen mussten er und Renata Luisin überraschend die Show wegen zu wenigen Anrufen verlassen - ob es wohl doch schlussendlich am Hut lag?