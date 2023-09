"Liebes Kind": 10 ähnliche Serien und Filme, die du lieben wirst

In der außergewöhnlichen BBC-Thrillerserie “The Fall” – Tod in Belfast" ist Gillian Anderson dem perfiden Frauenmörder Jamie Dornan auf der Spur – und wird bald selbst zur Gejagten. Der Täter ist von Beginn an bekannt – nicht nur den Zuseher:innen, sondern bald auch den Ermittler:innen. Was folgt, ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das zwar an Actionszenen spart, dafür aber immer mehr an der Psyche der Protaginist:innen kratzt.

"The Fall" greift interessante Gender- und psychoanalytische Fragen auf und spielt, auch dank der Perspektive des Täters, mit der menschlichen Ur-Angst, nicht hinter die Fassade unseres Gegenübers blicken zu können. Das Grauen vollzieht sich vielmehr langsam und beträchtlich, steigert sich mit jeder Episode. Anderson und Dornan sind jeweils eine Wucht!

Zu sehen auf Netflix und Prime Video. Hier geht's zur Serie!