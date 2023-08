"Lincoln Lawyer": Die richtige Reihenfolge der Bücher und Staffeln

Zurzeit erfreut sich "The Lincoln Lawyer" großer Beliebtheit auf Netflix. Auf dem Streamingdienst landeten die ersten beiden Staffeln jeweils in den Top 5 der Charts. Die Anwaltsserie basiert auf der Mickey-Haller-Reihe von Bestsellerautor Michael Connelly, adaptiert diese jedoch nicht in chronologischer Reihenfolge. Deshalb stellen wir euch die 8 Bücher der Reihe in der richtigen Reihenfolge vor und verraten, in welcher Abfolge die Romane verfilmt wurden.