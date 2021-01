"Locked Down"-Trailer: Hathaway und Ejiofor planen Quarantäne-Raub

Hathaway hat ja bereits einschlägige Erfahrung in "Ocean's Eight" sammeln können, wo ein starkes Frauen-Team einen großen Coup durchziehen wollte, und als Catwoman hatten es ihr in "The Dark Knight Rises" ebenfalls glitzernde Steine angetan. Chiwetel Ejiofor erlebte in einer Nebenrolle von Spike Lees "Inside Man" auch einen Einbruch mit.

Der Film greift somit nicht nur eine aktuelle Thematik auf, sondern kann auch durch große Namen locken – und ein spannender Twist wird obendrein versprochen.

Regie führt mit Doug Liman ebenfalls kein Unbekannter, denn von ihm stammen Hits wie "Mr. & Mrs. Smith", "Jumper", "The Bourne Identity" und "Edge of Tomorrow".

Wann wir uns allerdings in Österreich davon überzeugen können, ob das kriminelle Vorhaben gelingt, steht noch nicht fest, denn "Locked Down" wird vorerst bloß in den USA ab 14. Jänner 2021 bei HBO Max verfügbar sein.