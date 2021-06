"Loki"-Flashback erklärt: Wer ist D.B. Cooper?

Historischer FBI-Fall

Hinter diesem Namen verbirgt sich der größte bisher ungelöste Fall in der FBI-Geschichte. Am 24. November 1971 entführte nämlich der geheimnisvolle Passagier eine Boeing 727 auf dem Flug von Portland, Oregon nach Seattle, Washington.

Der Mann erwarb unter dem Namen Dan Cooper ein One-Way-Ticket und verhielt sich dann so, wie wir es in "Loki" gesehen haben: Er händigte der Stewardesse einen Zettel aus, bei dem sie zunächst annahm, es handle sich um einen Flirt-Versuch in Form einer mitgeteilten Telefonnummer. Doch der Mann sagte zu ihr: "Miss, Sie sollten besser einen Blick darauf werfen. Ich habe nämlich eine Bombe."