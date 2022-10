Netflix möchte uns zu besseren Menschen machen, weil irgendjemand muss diesen Job ja übernehmen. Deshalb hält es an der Reality-Show "Love is blind" fest und hat am 19. Oktober die bereits dritte Staffel des Erfolgsformats rausgehauen. Wer es noch nicht weiß: Es geht darin um Singles, die vollkommen befreit von jeglichen Vorurteilen oder Klischees die große Liebe finden wollen.

Was in Netflix-Sprache bedeutet: Die KandidatInnen daten sich, ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben. Weil Liebe eben "blind" ist und es nur auf die inneren Werte ankommt. Ganz nach dem Motto: "Liebe mich so, wie ich bin, und nicht so, wie ich aussehe!" Wenn's passt (was zumindest äußerlich nicht schwer ist, weil alle KandidatInnen einem Model-Katalog entsprungen zu sein scheinen), wird geheiratet und danach der Alltag in Angriff genommen. Ein Märchen im Netflix-Gewand – und das sogar mit pädagogischem Mehrwert.