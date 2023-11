Bob Odenkirks neue Serie "Lucky Hank": Wie ist sie?

Der Schauspieler und Drehbuchautor Bob Odenkirk, der seine zwei Emmy-Awards übrigens nicht für sein Spiel in "Better Call Saul" erhalten hat, sondern als Autor der Sketch-Comedy-Show "Saturday Night Live" sowie der "Ben Stiller Show", eilte zuletzt von Erfolg zu Erfolg. Neben seinem Auftritt in der allseits beliebten Serie "Better Call Saul" übernahm Odenkirk 2021 auch die Hauptrolle im Actionfilm "Nobody", der an den weltweiten Kinokassen die überaus respektable Summe von knapp 58 Millionen US-Dollar gegenüber einem Budget von 16 Millionen Dollar einspielte.