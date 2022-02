Bob Odenkirk spricht über Herzinfarkt am "Better Call Saul"-Set

Bob Odenkirk (59) berichtet in einem neuen Interview von seinem dramatischen Zusammenbruch im Juli letzten Jahres am Set von "Better Call Saul".

"Wir haben eine Szene gedreht, wir haben den ganzen Tag gedreht, und zum Glück bin ich nicht zu meinem Wohnwagen zurückgekehrt", sagte er der "New York Times". Stattdessen ging Odenkirk in einen Raum neben dem Set, in dem er sich gerne mit seinen Co-Stars Rhea Seehorn (49) und Patrick Fabian (57) aufhielt.

Als er mit seinem Heimtrainer fahren wollte, sei er zu Boden gegangen. "Rhea sagte, ich fing sofort an, bläulich-grau zu werden." Seehorn und Fabian riefen Hilfe, die Gesundheitsberaterin des Sets und eine Assistentin der Regie begannen, erste Hilfe zu leisten, wobei sie auch einen Defibrillator benutzten. Erst der dritte Schock konnte Odenkirk wieder ins Leben zurückbringen.