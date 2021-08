"MAID"-Trailer: Netflix-Dramedy von Margot Robbie produziert

Margot Robbie muss nicht immer vor die Kamera treten, um gute Unterhaltung zu garantieren, sondern sie ist gerade in den letzten Jahren zu einer rührigen Produzentin geworden, deren eigene Firma immer wieder interessante Projekte realisiert – so zum Beispiel auch die zehnteilige Dramedy-Serie "MAID" mit Margaret Qualley ("Once Upon a Time... In Hollywood", "The Leftovers") in der Hauptrolle.

Basierend auf den Lebens-Erinnerungen "Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive" von Stephanie Land, handelt diese Serie von der alleinerziehenden Mutter Alex. Nachdem sie eine zerstörerische Beziehung beendet hat, nimmt sie einen Job als Putzfrau an, um mit ihrer Tochter über die Runden zu kommen, wie der Trailer zeigt: