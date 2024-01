David Duchovny hat seinen Serienrollen einen ikonischen Charakter verliehen. Während er in "Akte X" den zwar ruhigen, für seine Grundsätze einstehenden Fox Mulder mimte, verkörperte er in "Californication" eine völlig gegensätzliche Figur: den unberechenbaren Schriftsteller Hank Moody, der immer wieder in (Sex-)Skandale verwickelt wird.

Gelingt dem Schauspieler auch in seiner neuen Rolle in "Malice" von Prime Video eine solch herausragende Darstellung?