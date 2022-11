Tilda Swinton als Mutter und Tochter

Die Regie übernahm die britische Filmemacherin Joanna Hogg. Hogg und Swinton sind Kindheitsfreunde und haben bereits in den 80ern gemeinsam einen Kurzfilm gedreht. Ihren großen Durchbruch hatte Joanna Hogg 2019 mit ihrem autobiografischen Drama "The Souvenir", zu dem 2021 eine Fortsetzung erschien. Auch in "The Eternal Daughter" verarbeitet sie autobiografische Konflikte und gewährt dem Publikum einen Einblick in eine ganz besondere Mutter-Tochter-Beziehung.

"The Eternal Daughter" hatte seine Premiere im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig. Wann der Film in Österreich erscheinen wird, ist noch unklar.