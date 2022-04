"Barbie"-Film mit Margot Robbie: Kinostart und erstes Bild

Anders als erwartet

Für "The Hollywood Reporter" hat Robbie zumindest ein paar Andeutungen über das künftige Werk gemacht und klargestellt, was uns erwarten wird: "Wenn die Leute hören, dass ich Barbie spielen werde, haben sie sofort eine Idee davon, wie das sein könnte, doch unser Ziel ist es, all solche Erwartungen zu unterlaufen und etwas komplett anderes zu bieten."

Immerhin haben alle, die an dem Projekt beteiligt sind, ihre unverkennbar eigene Handschrift und es sieht ganz danach aus, als würde diese Barbie alles andere als konventionell werden. Wen wundert's? Gerade bei Robbie muss man damit rechnen, dass sie uns eine Harley-Quinn-Version der berühmten Puppe liefert.