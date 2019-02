„A Star is Born“: Die Kommerzialisierung von Gefühlen

„A Star is Born" ist bereits das dritte Remake vom 1937 erschienen Film mit Janet Gaynor und Frederic March. Im Original waren die beiden Hauptfiguren noch Schauspieler in Hollywood, doch seit dem ersten Remake 1954 entschied man sich die Geschichte von der Traumfabrik auf die Gesangsbühnen Amerikas zu verlagern. Das gegensätzliche Paar wird hier von Bradley Cooper und Lady Gaga gespielt. Die Arbeit der Beiden beschränkte sich nicht nur aufs Schauspiel, auch die Filmmusik wurde von ihnen komponiert. Gesanglich behält Lady Gaga hier die Oberhand, aber schauspielerisch kann sie Cooper nicht das Wasser reichen. Ihre Mimik ist in den Nahaufnahmen zwar authentisch, aber in weiteren Aufnahmen nimmt die Anspannung in ihren Gesten ihr die Glaubwürdigkeit.

