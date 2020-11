Marvel: Auf diese 10 neuen Darsteller dürfen sich die Fans freuen

Wyatt Russell - The Falcon And The Winter Soldier

Nachdem sich Steve Rogers in "Avengers: Endgame" in den Ruhestand verabschiedete, war lange unklar, wie es mit Captain America weiter gehen würde. Nachdem es so aussah, als würde Sam Wilson das Schild übernehmen, warf die Einführung von John Walker viele neue Fragen auf. Wyatt Russell, Sohn von Schauspiel-Star Kurt Russell, wird in "The Falcon and the Winter Soldier" in die Rolle von Walker schlüpfen, der in den Comics zum US-Agenten wurde und eine düsterere Version von Captain America verkörpert.