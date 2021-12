"Matrix Resurrections": Warum sind Neo und Trinity am Leben?

Eine starke Liebe

Der von Neil Patrick Harris gespielte Analytiker ist in der Matrix-Fiktion Neos Psychotherapeut, entpuppt sich aber zuletzt als eigentlicher Drahtzieher, der die Körper von Neo und Trintiy am Leben erhalten hat und dafür sorgte, dass sie nach einer komplexen Regeneration wieder in den Tanks der Matrix landeten.

Denn die Beziehung zwischen den beiden Liebenden ist so intensiv, dass sie zu den stärksten Energie-Lieferanten für die Matrix wurden. Ihre große Liebe hält also in einer tragisch-ironischen Wendung die Matrix aufrecht.

Doch nach ihrer spektakulären Befreiung dürfen sie auch eine lustvolle Rache an dem Analytiker nehmen und sind ihm in gewisser Weise sogar dankbar für sein Handeln.