Zwei hochkarätige neue Superhelden-Filme gehen an den Start, darunter der erste "Avengers"-Teil seit 2019.

Die Marvel Studios blicken auf ein durchwachsenes Jahr zurück. Während etwa "Captain America: Brave New World" unter Fans nicht sonderlich viel Begeisterung auslöste, wurde "The Fantastic Four: First Steps" schon ein wenig besser aufgenommen. Die kommenden zwölf Monate von 2026 dürften für Marvel nun überaus bedeutsam werden. Denn in der Weihnachtszeit startet "Avengers: Doomsday" in den Kinos. Der Erfolg oder Misserfolg des ersten "Avengers"-Titels seit 2019 dürfte wohl richtungsweisend für die Zukunft des MCU werden.

Das Marvel-Filmjahr: "Spider-Man: Brand New Day" startet am 30. Juli im Kino Den Anfang auf der Kino-Leinwand macht am 30. Juli der beliebte Darsteller Tom Holland (29), der für "Spider-Man: Brand New Day" zurückkehrt, seinen nunmehr vierten "Spider-Man"-Solofilm. Nach "Spider-Man: No Way Home" hat die Welt vergessen, wer Peter Parker ist. Wie Marvel-Boss Kevin Feige (52) schon bestätigte, kämpft Peter daher in der Folge ohne die Unterstützung anderer Avengers-Mitglieder auf den Straßen seiner Heimatstadt New York gegen Kriminelle. Unterstützung erhält er dabei unter anderem vom Punisher (Jon Bernthal, 49). Auch "Stranger Things"-Star Sadie Sink (23), die aus "The Bear" bekannte Liza Colon-Zayas (53) sowie Hulk-Darsteller Mark Ruffalo (58) gehören zum Cast des mit Spannung erwarteten Superhelden-Films. Regie führt Destin Daniel Cretton ("Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", 47).

"Avengers: Doomsday": Ab 16. Dezember im Kino Mit "Avengers: Doomsday", dem fünften "Avengers"-Film, erwartete Marvel-Fans dann pünktlich zum Weihnachten 2026 ein veritables Großereignis in den Kinos. Ursprünglich sollte der neue "Avengers"-Film einmal "The Kang Dynasty" heißen, doch nachdem Kang-Darsteller Jonathan Majors (36) von den Marvel Studios gefeuert wurde, übernahm Iron-Man-Darsteller Robert Downey Jr. (60) die Rolle von Doctor Doom. Mit Anthony (55) und Joe Russo (54) kehren zudem die Regisseure von "Avengers: Infinity War" und "Endgame" zurück. In "Avengers: Doomsday" werden nun die Avengers, einige Heldinnen und Helden Wakandas, die Fantastic Four, die New Avengers/Thunderbolts sowie die originalen X-Men gegen Doctor Doom kämpfen. Eine unfassbar anmutende Zahl an Darstellerinnen und Darstellern tritt dafür vor der Kamera auf. Etwa Chris Hemsworth (spielt erneut Thor, 42) Anthony Mackie (Captain America, 47), Sebastian Stan (Winter Soldier, 43), Letitia Wright (Black Panther, 32) oder Paul Rudd (Ant-Man, 56), die Fantastic-Four-Darsteller wie Vanessa Kirby (Sue Storm, 37) und Pedro Pascal (Reed Richards, 50) oder aber Patrick Stewart (85) und Ian McKellen (86), die erneut die X-Men-Figuren Professor X und Magneto verkörpern. Und auch Fan-Liebling Chris Evans (44) kehrt als Captain America zurück, enthüllte zuletzt ein Vorschauvideo. Ein Fest für Marvel-Fans.

Neue Marvel-Serien 2026: "Wonder Man" erscheint am 28. Januar auf Disney+ Ende Januar startet zudem eine neue Superhelden-Serie der Marvel Studios bei Disney+. Der Meta-Spaß "Wonder Man" dreht sich um den aufstrebenden Schauspieler Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II, 39), der unbedingt in der Neuverfilmung des Superheldenfilms "Wonder Man" mitspielen will. Erste Bewegtbilder zur neuen Marvel-Serie zeigen neben Hauptdarsteller Yahya Abdul-Mateen II auch den allseits beliebten Ben Kingsley (81) sowie "Triangle of Sadness"-Star Zlatko Burić (72), die ebenfalls zentrale Rollen übernehmen. "Wonder Man" spielt in der Welt der Schauspieler Hollywoods, die von Casting zu Casting eilen, um ihre Traumrolle zu ergattern. Marvel-Fans dürfen gespannt sein, wie Superkräfte hier ins Spiel kommen. Geben wird es sie allerdings in den acht Episoden der Miniserie.

"Daredevil: Born Again": Ab 5. März auf Disney+ Auf den Tag genau ein Jahr nach der Premierenstaffel startet Season zwei von "Daredevil: Born Again" auf Disney+. In der zweiten Staffel liefern sich Hauptfigur Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox, 43) und Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio, 66) auch weiterhin ein episches Duell. Unterstützung erhält Daredevil dabei von keiner Geringeren als Jessica Jones. Krysten Ritter (44) kehrt in ihre ikonische Rolle zurück - und könnte auch in Zukunft in eigenen Serienprojekten zu sehen sein. Eine dritte Staffel von "Daredevil: Born Again" ist auch bereits bestätigt. Die Marvel-Serie wird also weitergehen.

"Punisher-Special": Anfang 2026 auf Disney+ Wohl auch in der ersten Hälfte des Jahres wird ein noch unbetiteltes "Punisher-Special" auf Disney+ starten. Der von Jon Bernthal gespielte Frank Castle/Punisher steht dann ganz im Mittelpunkt. Ein präzises Startdatum gibt es hierfür noch nicht. "VisionQuest": 2026 auf Disney+ Irgendwann im Laufe des Jahres 2026 soll auch "VisionQuest" auf Disney+ erscheinen. In der Live-Action-Serie der Marvel Studios wird die Geschichte von White Vision weitererzählt, der bekanntermaßen am Ende von "WandaVision" alle Erinnerungen des originalen Vision erhielt. Hauptdarsteller Paul Bettany erklärte, dass die Geschichte rund ein Jahr nach den Ereignissen aus "WandaVision" einsetzt. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich wohl auch - wie bei "WandaVision" - auf einige abgefahrene Einfälle und ungewöhnliche Episoden freuen.

"X-Men '97": Im Sommer 2026 auf Disney+ Marvel-Fans können sich auch auf die zweite Staffel der Animationsserie "X-Men '97" freuen, die im Sommer erscheinen soll. Ross Marquand, der Sprecher von Professor X im englischen Original, verriet, dass die neuen Folgen "sehr, sehr düster" ausfallen werden und es einigen Figurentode geben wird. "Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft": Ende 2026 auf Disney+ Auch die Animationsserie "Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft" soll im Laufe des Jahres 2026 weitergehen. Die Serie spielt nicht in der bekannten MCU-Chronologie. Vielmehr wird hier Norman Osborn der Mentor von Peter Parker/Spider-Man, und nicht Tony Stark. Ein genaues Startdatum für die Rückkehr der Serie gibt es gegenwärtig noch nicht.