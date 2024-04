Während wir immer noch darauf warten, dass die X-Men Teil des MCU-Kanons werden (diesen Sommer ist es in "Deadpool & Wolverine" endlich so weit!), erobern die Mutant:innen, die seit jeher wie keine anderen Superheld:innen als Allegorie für gesellschaftliches Außenseitertum zu lesen sind, schon mal Disney+: Die Animationsserie "X-Men '97", die nahtlos an die beliebten Zeichentrick-Abenteuer aus den 90er-Jahren anschließt, mauserte sich binnen kürzester Zeit zu einer der erfolgreichsten Serien in der Historie des Mauskonzern-Streaminganbieters.

Ein Beispiel: Die Pilotfolge "Zu mir, meine X-Men" erreichte innerhalb der ersten fünf Tage nach Veröffentlichung weltweit vier Millionen Aufrufe, was sie zum zweiterfolgreichsten Auftakt einer Zeichentrickserie auf Disney+ machte (nach der Premiere von Marvels "What If ...?"). Die ganze Welt ist also erneut im Animations-, Nineties- und "X"-Fieber. Zwei Staffeln von "X-Men '97" wurden von Beginn an in Auftrag gegeben. Wie sieht es aber mit Staffel 3 aus?