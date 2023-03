Es gab eine Zeit, da machte Lindsay Lohan nicht mit Skandalen, sondern mit ihren darstellerischen Leistungen und Publikumshits von sich reden. Ihr größter Erfolg ist "Girls Club" rund um eine zickige Mädels-Clique an der Highschool, die zwar von einem modernen feministischen Frauenbild weit entfernt ist, aber in ihrer snobistischen Überheblichkeit, ihren bissigen One-Linern und ihrer unbeabsichtigten Selbstironie trotzdem ganz, ganz großen Spaß macht.

"Girls Club" ist die niedlichere Version der rabenschwarzen Achtziger-Teen-Komödie "Heathers", die Palette an kultigen Filmzitaten ist hier aber noch größer. Böse Mädels an der Highschool werden heute nur noch als "Mean Girls" (so der Originaltitel) bezeichnet – und jede:r weiß, was gemeint ist. Nicht nur Lohan, auch ihren Co-Stars Amanda Seyfried und Rachel McAdams gelang mit dem Streifen der große Durchbruch.