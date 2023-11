Breit angelegte Werbekampagne

Ab 8. November werden in den USA verschiedene Print- und Online-Werbeanzeigen rund zum "Black Friday" und "Cyber Monday" bei Walmart starten, jede Woche steht ein anderes Cast-Mitglied aus "Mean Girls" im Vordgergrund.

Der Werbeclip stößt im Netz bereits auf überaus positives Feedback – und auch Lohan freut sich über die Reunion (sowie vermutlich auch über den dicken Gehaltscheck): "Es war so schön, nach all den Jahren wieder zusammen zu sein. Es war großartig, sich mit allen auszutauschen“, so die Schauspielerin (via "Variety"). Chabert ergänzt: "Es war wunderbar, den Tag mit Amanda und Lindsay zu verbringen. Es hat so viel Spaß gemacht, in Erinnerungen zu schwelgen und nach all den Jahren wieder zusammen zu sein."

Bei uns hat der Werbeclip zwar nicht die Lust gesteigert, mehr Geld für Weihnachten auszugeben, aber dafür können wir es nun nicht erwarten, uns wieder mal "Mean Girls" reinzuziehen ...

"Mean Girls" ist auf Netflix, Paramount+, Prime Video, Magenta TV, Maxdome und Sky zu sehen.

