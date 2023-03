"MH 370" auf Netflix: 3 Theorien zum verschwundenen Flugzeug

Theorie 2: MH370 wurde von Russland entführt

Wie ist es abgelaufen? Nachdem MH370 den malaysischen Luftraum verlassen hat, geht einer der drei sich an Bord befindenden Russen (während ein anderer die Crew ablenkt) in den Avionic-Raum, dem "Nervenzentrum eines Flugzeugs", von dem aus man sowohl den Kontakt zur Außenwelt abstellen als auch die Route – jene, die später von der Inmarsat entdeckt wurde – bearbeiten kann, sodass sich das Flugzeug quasi von selbst bewegt. Währenddessen wird die Sauerstoffzufuhr zur MH370 gestoppt, sodass alle PassagierInnen und die Crew das Bewusstsein verlieren. Lediglich die russischen Agenten mit der Sauerstoffmaske sind noch am Atmen. Diese haben die Route so manipuliert, dass es so aussieht, als ob sie nach Süden geflogen seien, während sie eigentlich in Richtung Norden nach Kasachstan geflogen sind.

Was spricht für die Theorie? An Bord des Flugs MH370 befanden sich drei Russen. Zu der Zeit machte Russland mit seiner Invasion der ukrainischen Insel Krim weltweit Schlagzeilen. Eine Meldung, die die Welt in Atem hält und somit von ihren Gräueltaten ablenkt, kam für das größte Land der Welt wie gerufen. Das Land, in dem MH370 gelandet sein könnte, nämlich Kasachstan, steht seinem Nachbarland Russland sehr nahe.

Was spricht gegen die Theorie? Die Theorie setzt voraus, dass die FlugzeugentführerInnen vorher wussten, dass Inmarsat die Route rekonstruieren würden. Das konnten sie jedoch nicht, da die Inmarsat das noch nie zuvor gemacht hat. Abgesehen davon hat ebendiese Gruppe später festgestellt, dass das Flugzeug eben nach Süden und nicht nach Norden geflogen ist. Zudem kann man ein Flugzeug nicht aus dem Avionic-Raum bewegen.