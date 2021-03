Michael Keatons "Batman"-Comeback ist unsicher geworden

"The Flash" in DC-Parallel-Welten

In der Titelrolle von "The Flash" werden wir erneut Ezra Miller erleben, den wir als diesen DC-Helden bereits in "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" und in "Justice League" sehen konnten. Da der geplante Superhelden-Film zeigen wird, dass alle bisherigen Ereignisse der DC-Werke miteinander zusammenhängen, weil sie in Parallel-Universen stattfinden, wäre auch die Wiederkehr Michael Keatons in seiner legendären Rolle gerechtfertigt gewesen. Keatons "Batman" sollte dem jungen "Flash" als Lehrmeister dienen.