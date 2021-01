Robert Pattinson stößt bei "Batman"-Dreharbeiten an seine Grenzen

Laut einem "The Sun“-Bericht soll es zu Spannungen bei den Dreharbeiten zu "The Batman“ gekommen sein. Nachdem der Dreh aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste und die Wiederaufnahme unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfand, scheint das Team an seine Grenzen zu stoßen. "Die Dreharbeiten sind eine zermürbende Angelegenheit, vor allem für Robert Pattinson, weil Matt Reeves so ein Perfektionist ist. Er besteht darauf, Szenen immer und immer wieder zu wiederholen und verliert sich in den kleinsten Details. Manchmal hat man den Eindruck, dass er nicht weiß, wann er es gut sein lassen sollte“, sagt eine nicht näher genannte Quelle gegenüber "The Sun".