"Millionenshow"-Jubiläum: ORF feiert 1.000 Ausgabe

Der ORF hatte das 1998 als "Who Wants to Be a Millionaire?" gestartete britische TV-Format zwei Jahre später übernommen. Nach sechs Folgen mit Fendrich präsentierte Barbara Stöckl ab Mai 2000 die nächsten 105 Folgen der Sendung.

Unter ihrer Moderation wurde am 19. Februar 2001 erstmals auch der Hauptgewinn - damals zehn Mio. Schilling - vom damals 34-jährigen Vorarlberger Anton Sutterlüty geknackt. Seit September 2002 stellt Assinger die Fragen mit je vier Antwortmöglichkeiten und der Option auf Joker-Hilfe. Bei ihm räumten bisher fünf Frauen und drei Männer die Million ab. Weitere 17 Mal wurde die 15. Frage gestellt, wie der ORF am Freitag vorrechnete. In den bisher 1.000 Folgen sind im Übrigen Promi-, Junior- und andere Spezialausgaben nicht berücksichtigt.