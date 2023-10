Falls der Begriff "Tough Guy" auf jemanden perfekt zutrifft, dann ganz bestimmt auf den legendären Privatdetektiv Sam Spade. Als Romanfigur wurde er einst in den späten 1920er-Jahren von Krimiautor Dashiell Hammett erfunden und hat seither zahlreiche Film- oder Serienauftritte absolviert.

Am berühmtesten wurde sein Auftritt in Gestalt von Humphrey Bogart in John Hustons Noir-Klassiker "Die Spur des Falken" von 1941. Er ist ein würdiger Kollege von Philip Marlowe und Mike Hammer, die sich alle zu wehren wissen und mit den Mitteln zur Klärung eines Falles nicht gerade zimperlich sind.

Nun nimmt die Figur dank Hollywood-Star Clive Owen einen neuen Anlauf und der erste Trailer zur Serie "Monsieur Spade" sieht bereits richtig vielversprechend aus, obwohl er leider viel zu kurz ist: