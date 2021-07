"Shoot 'em Up" auf Amazon Prime: Clive Owen als "Proleten-Bond"

Zornigster Mann der Welt

Hauptdarsteller Clive Owen darf sich einmal als Bruce Willis fühlen oder, da er den vielsagenden Rollennamen Mr. Smith trägt, als irgendeiner der zahllosen Actionhelden überhaupt und bietet zugleich als "Proleten-Bond" – Michael Davis ist eben nie um eine treffende Benennung für sein Geisteskind verlegen – eine umwerfende Alternative zu allen althergebrachten Supermännern der Kinowelt.

Über Smith´ Hintergründe erfährt man so gut wie gar nichts; bloß, dass er mit britischem Akzent spricht, als Outlaw in einem abbruchreifen Haus mit einer dressierten Ratte lebt, den Augen zuliebe pausenlos Karotten mampft, ein exzellenter Schütze ist und sich wie der zornigste Mann der Welt gebärdet, der über jede Kleinigkeit in Rage gerät. Wie sehr ihn dann erst eine schwerwiegende Ungerechtigkeit in Wut versetzen muss, wagt man sich gar nicht auszumalen – ist auch nicht nötig, weil uns diese Aufgabe zum Glück von Mr. Davis abgenommen wurde.