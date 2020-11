Katastrophenfilm-Experte Roland Emmerich wird 65

Emmerich hat einen deutschen und einen amerikanischen Pass. Als Barack Obama gewählt wurde, seien er und seine Schwester, die Produzentin Ute Emmerich, Amerikaner geworden. Los Angeles ist seit Jahrzehnten die Wahlheimat des Stuttgarters. 2017 gab er dort seinem langjährigen Partner Gerardo Omar Soto das Jawort.

Die 25 Filme seiner 1985 gegründeten Firma Centropolis Entertainment hätten weltweit mehr als drei Milliarden Dollar eingespielt, heißt es auf der Homepage des Unternehmens, das er zusammen mit seiner Schwester betreibt. Es geht aber auch ohne Mega-Explosionen, mit viel kleineren Budgets - und geringeren Einnahmen. "Stonewall" (2015) handelte von den Anfängen der Homosexuellenbewegung in New York Ende der 1960er Jahre. Der Film sei eine Herzensangelegenheit, betont der offen schwule Regisseur in Interviews. In dem Historiendrama "Anonymous" (2011) über William Shakespeare ging er der Frage nach, ob der englische Dichter seine Werke selbst geschrieben hat. Beide Filmen fielen an den Kinokassen allerdings durch.