"Moxie": Basiert der Netflix-Film auf wahren Begebenheiten?

Die Netflix-Komödie erschien am 3. März auf Netflix und befindet sich seit knapp einer Woche in den Top 10 der österreichischen Netflix-Charts. "Moxie" erzählt die Geschichte von Vivian (Hadley Robinson) und ihrem Kampf für Frauenrechte. Anfangs versucht die 16-Jährige noch, das übergriffige Verhalten ihrer Mitschüler zu ignorieren und nicht aufzufallen, doch als die neue Schülerin Lucy (Alycia Pascual-Peña) in ihre Klasse kommt, ändert sich alles. Inspiriert vom Mut ihrer neuen Freundin und der rebellischen Vergangenheit ihrer Mutter (Amy Poehler) gründet sie die feministische Gruppe "Moxie“.

Der Netflix-Film rückt die zeitgenössische Debatte rund um Frauenrechte ins Zentrum der Erzählung und überzeugt durch authentische Figuren, weshalb es wenig verwunderlich ist, dass die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht.