"The Magic Flute"-Trailer: Mozart im Stil von Harry Potter

Berührendes Abenteuer für alle Generationen

Die Regie übernimmt Florian Sigl, der bei "The Magic Flute" das erste Mal im Regiestuhl Platz nimmt und auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Eine große Verantwortung für einen Newcomer!

Übrigens: "The Magic Flute" ist nicht der erste Film, der auf Mozarts "Zauberflöte" beruht: Ingrid Bergman beispielsweise brachte 1975 die Oper in filmischer Version ins Kino. Kenneth Branagh wiederum verlegte 2006 den klassischen Stoff in den Zeitraum des Ersten Weltkrieges.



Was "The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte" betrifft, verspricht Filmfirma TOBIS, die für den Verleih von "The Magic Flute" verantwortlich zeichnet, im Pressetext jedenfalls "ein mitreißendes und berührendes Filmabenteuer für alle Generationen." Wir sind gespannt, ob das Versprechen eingehalten wird ...



"The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte" startet am 17. November im Kino!