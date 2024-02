Werden Will und Ana ein Paar?

Zuerst sieht es so aus, als ob die beiden keine gemeinsame Zukunft hätten. Auch wenn Will sich in New York für einen Job beworben hat, lehnt er diesen ab und wird deshalb nicht in die Vereinigten Staaten ziehen.

Natürlich entschuldigt sich Ana auch bei ihm für ihr mieses Verhalten und hofft, dass damit wieder alles gut zwischen ihnen ist – immerhin hat ihre Entschuldigung auch bei Catherine geholfen. Doch die beiden gehen (erst mal) getrennte Wege.

Zurück in New York leitet Ana eine Kunstgalerie, und bei ihrer Eröffnung taucht Will auf. Auf magische Weise ist alles verziehen: Sie umarmen und küssen sich. Als sich die Tür schließt, wissen Zuschauer:innen, dass Will und Ana es also miteinander probieren werden. Wie das genau aussieht bzw. ob sie damit Erfolg haben werden, wird offen gelassen.