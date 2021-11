Nachruf des Managers

Sein Manager Joe S. Montifiore verlieh über "Deadline" der Bestürzung über Freemans Tod Ausdruck: "Wir alle sind unendlich traurig über den Verlust unseres Heath. Er war ein brillanter Mensch und hat einen unvergesslichen Eindruck in unser aller Herzen hinterlassen. Sein Leben war geprägt von Loyalität und Hilfsbereitschaft seiner Familie und den Freunden gegenüber. Seine letzten Filme haben ihn mit Stolz erfüllt und er freute sich auf das nächste Kapitel seiner Karriere. Wir werden ihn immer als Sohn, Bruder, Onkel oder Freund, sowie als unglaublich talentierten Schauspieler, hingebungsvollen Koch und Mann mit einem höchst ansteckenden Lachen in Erinnerung behalten. Möge sein Andenken all jene stärken, die ihn gekannt und geliebt haben."