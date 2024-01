Uns erwartet ein krimineller Serienableger aus der großen NCIS-Welt: In diesem Spin-off zu "Navy CIS" bekommen wir vorgeführt, wie gut bereits der junge Gibbs in der Verbrechensaufklärung war. In den frühen 90er Jahren profiliert sich Leroy Jethro Gibbs als neuer Mitarbeiter am NCIS Camp Pendleton und macht Karriere in einem Team, das von der NCIS-Legende Mike Franks geleitet wird.

Dass Mark Harmon sein jüngeres Serien-Selbst in "NCIS: Origins" nicht darstellen kann, liegt auf der Hand, doch immerhin wird er – in bester "Young Sheldon"-Tradition – als Erzählstimme präsent sein.