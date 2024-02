Erste News über Story und Cast von Staffel 2

Auf Emily Prentiss (Brewster), weiterhin Chefin des Teams, wartet in der zweiten Staffel eine Storyline, die über ihr Berufsleben hinausgeht (im Gegensatz zur ersten Staffel, in dem wir sie nur im beruflichen Kontext zu sehen bekommen haben). Prentiss trägt immer noch die Last des Todes des stellvertretenden Direktors Bailey auf ihren Schultern, so Showrunnerin Erica Messer im Gespräch mit "TVLine": "Damit hat Prentiss ziemlich zu kämpfen." Zudem verriet Messer, dass die erste Folge der zweiten Staffel zwei Wochen nach dem Finale von Staffel 1 angesiedelt ist.

Auf einen anderen Charakter müssen wir jedoch verzichten: Laut "Screen Rant" wird Josh Stewart als Will LaMontagne Jr. in den neuen Folgen nicht zurückkehren. Ryan-James Hatanaka aka Tyler Green wiederum wird in den Hauptcast befördert.

Wir sind sicher: Staffel 2 klingt ganz nach vielen weiteren spannenden Crime-Entertainment-Stunden – und nach schlaflosen Nächten ...