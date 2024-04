"The Witcher", "Stranger Things", "Bridgerton", "House of Cards" und einige mehr: Netflix hat sich mit Serien-Eigenproduktionen eine unvergleichliche Marke geschaffen, die die Streaminplattform – trotz aller Kritik an steigenden Preisen – zur klaren Nummer 1 unter den Streaminganbietern macht und Konkurrenten wie Prime Video, Disney+ und Apple TV+ weit hinter sich lässt. Mit Filmen aus dem Hause Netflix tut man sich allerdings schwieriger: Manche von ihnen sind zwar durchaus erfolgreich, die meisten aber sehr schnell wieder vergessen. Bei Kritiker:innen fallen sie meistens sowieso knallhart durch.

Vor kurzem hat sich zudem die oscarprämierte Regisseurin Kathryn Bigelow von Netflix getrennt, obwohl sie für die Plattform den Thriller "Aurora" hätte inszenieren sollen. Aus dem Projekt dürfte nun nichts mehr werden. Laut "The New York Times" sollen künstlerische Differenzen mit Netflix der Grund für die Trennung gewesen sein, im Detail: die neue Ausrichtung, die der Streaminganbieter bezüglich seiner Filme unter der Führung des neuen Chief of Content Dan Lin von nun an verfolgen will.