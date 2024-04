Tyler Perry ist zwar erfolgreich, aber durchaus umstritten. Der Schauspieler, Regisseur, Autor und Produzent ist vor allem in den USA ein großer Name. Dort hat er sich mit der Film-Kunstfigur "Madea" enorme Popularität erspielt, auch wenn sich im Grunde alle einig sind, dass Humor mit Sinn, Grips und Vielschichtigkeit anders aussieht. Als Produzent mischte er auch bei "The Walking Dead" und "Black Panther" mit. Zudem gilt er als Intimus von Ex-Prince Harry, was – je nachdem, wen man fragt – nicht überall gern gesehen wird.