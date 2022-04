"Aurora": Kathryn Bigelow dreht Netflix-Thriller

Koepp werde auch seinen eigenen Roman als Drehbuch umschreiben, hieß es. Netflix zufolge spielt "Aurora" vor dem Hintergrund einer weltweiten Energie-Katastrophe, in der Menschen ums Überleben kämpfen.

Bigelow ist Hollywoods Frau für harte Thriller und explosive Stoffe. Mit dem Kriegsdrama "Tödliches Kommando - The Hurt Locker" holte sie 2010 den ersten Regie-Oscar für eine Frau. 2012 folgte "Zero Dark Thirty" über die Jagd auf Al-Kaida-Chef Osama bin Laden. In ihrem bisher letzten Spielfilm "Detroit" (2017) schaute sie auf die Unruhen und Polizeibrutalität gegen Schwarze in Detroit (US-Bundesstaat Michigan) im Juli 1967.