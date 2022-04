"Persuasion": Austen-Film mit Dakota Johnson kommt zu Netflix

Zweite Chance oder Bann der Vergangenheit?

Johnson spielt eine unangepasste, sensible Frau, die mit ihrer versnobten Familie am Rande des Bankrotts lebt. Als dann in Gestalt von Frederick Wentworth eine große Liebe, die sie einst zurückgewiesen hat, unverhofft wieder in ihr Leben tritt, muss sie eine wichtige Entscheidung treffen: Soll sie die Vergangenheit hinter sich lassen oder auf ihr Herz hören und die zweite Chance ergreifen?