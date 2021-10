Warum ist es Netflix egal, ob seine Original-Filme schlecht sind?

Wer von uns hat nicht schon die Erfahrung gemacht, dass die Kennzeichnung eines Films mit dem Label "Netflix Original" alles andere als eine Empfehlung ist, weil sich dahinter ein billig und schlecht inszeniertes Erzeugnis mit einem komplett danebengegangenen Drehbuch verbirgt?

Das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn der Streaming-Gigant eine Firmen-Politik befolgt, die besagt: Die Menge macht's. Hier kommt eindeutig Quantität vor Qualität.

Film-Offensive

Netflix hat ja heuer eine große Film-Offensive gestartet und veröffentlicht pro Woche einen neuen Film aus Eigen-Produktion. Ein solch riesiger Film-Ausstoß muss zwangsläufig viel Enttäuschendes und weniger gut Gelungenes mit sich bringen, doch Netflix hat keinen Grund, sich wegen solcher künstlerischer Fehlschläge Sorgen zu machen.

Selbst missglückte Filme werden eifrig konsumiert, da sie oft in der Top-Ten-Liste aufscheinen – man denke nur an Produktionen wie die "Kissing Booth"-Reihe. Netflix kann es sich also unbesorgt leisten, viel Schrott zu produzieren, weil die Filme dennoch gute Wertungen erzielen.