Neu auf Netflix: "Asphalt Börning" als norwegisches "Fast & Furious"

2014 schaffte es "Börning – The Fast & The Funniest" zum erfolgreichsten Kinofilm Norwegens zu werden und konnte sich dadurch gegen starke Konkurrenz wie "Drachenzähmen leicht gemacht 2" oder "Guardians of the Galaxy" und "Der Hobbit: Smaugs Einöde" durchsetzen. Kein Wunder, dass die europäische "Fast & Furious"-Version bisher noch zwei Fortsetzungen erleben durfte: 2016 drehten sich in "Börning – On Ice" erneut die Räder – das Werk gehörte damals in Norwegen immerhin noch zu den Top 10 des Jahres.

Im deutschsprachigen Raum wird die "Börning"-Reihe aber wohl erst mit dem aktuellen dritten Teil "Asphalt Börning" voll durchstarten. Der geplante Kinostart musste zwar Corona-bedingt entfallen, aber die Übernahme des Films durch Netflix wird zweifellos für eine weite Verbreitung sorgen. Außerdem ist die Handlung hauptsächlich auf Deutschlands Straßen angesiedelt.