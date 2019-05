Neue "Star Trek"-Serie mit Patrick Stewart hat einen Titel

Worum geht's in "Star Trek: Picard"?

Wie der Titel bereits nahelegt, ist der legendäre Sternenflotten-Captain Jean-Luc Picard die zentrale Figur. Die neue "Star Trek"-Serie spielt im Jahr 2399, also genau 20 Jahre nach dem Kinofilm "Star Trek: Nemesis" (2002), in dem der bald 79-jährige Stewart zuletzt als Jean-Luc Picard zu sehen war. Damit betritt die Serie Neuland im Trekkie-Universum, denn weder eine Serie noch ein Kinofilm des traditionsreichen Franchises hat jemals so weit in der Zukunft gespielt.

Darüber hinaus ist über die Handlung nur wenig bekannt. Wir wissen lediglich, dass die Zerstörung von Romulus eine Rolle spielt wie wir sie im "Star Trek"- Reboot (2009) von J. J. Abrams gesehen haben. Darin wird Romulus, Heimatplanet der Romulaner und Zentrum des Romulanischen Imperiums, durch eine Supernova zerstört. In weiterer Folge wurde dadurch eine neue Zeitlinie geschaffen, die sogenannte "Kelvin Timeline", in der die neuen Kinofilme spielen.

"Star Trek: Picard" spielt jedoch nicht in der "Kelvin Timeline" (wie wir ursprünglich angenommen haben), sondern in der altbekannten Realität fast aller "Star Trek"-Serien und Filme. Die Serie zeigt, welchen Verlauf das Leben von Jean-Luc Picard, legendärer Captain der USS Enterprise in der Serie "Star Trek: The Next Generation", seit der Zerstörung von Romulus genommen hat. Zwanzig Jahre später dürfte Picard wohl im Ruhestand sein. In einem Preview, der auf einer TV-Messe gezeigt wurde, trägt er jedenfalls keine Uniform.