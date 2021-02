Neuer Superman-Film von Bestsellerautor Ta-Nehisi Coates geplant

Regisseur J.J. Abrams ("Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers") ist als Produzent an Bord. Sie wollten eine "neue, starke und bewegende" Superman-Geschichte erzählen, stellte Abrams in Aussicht. Über einen möglichen Regisseur und die Rollenbesetzung für den "Mann aus Stahl" vom Planeten Krypton, der als Clark Kent auf der Erde aufwächst, wurde zunächst nichts bekannt. Laut "Hollywood Reporter" wird in der Branche spekuliert, dass der neue Superman ein schwarzer Held sein könnte.