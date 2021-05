Der nächste Superman bei Warner Bros. wird Schwarz

Muss Henry Cavill sein Cape an den Nagel hängen? Jedenfalls sucht Warner Bros. für den nächsten Superman-Film einen Schwarzen Hauptdarsteller und einen Schwarzen Regisseur.

Auf der Suche nach dem Regisseur

Produzent J. J. Abrams und Autor Ta-Nehisi Coates haben auch bereits ein paar potentielle Kandidaten für diese Aufgaben ins Spiel gebracht: Als RegisseurInnen würden sich zum Beispiel Oscar-Preisträger Barry Jenkins ("Moonlight"), "Creed 2"-Schöpfer Steven Caple Jr. oder Regina King ("One Night in Miami") beziehungsweise Shaka King ("Judas and the Black Messiah") anbieten.

Ein weiterer Regie-Anwärter wäre Ryan Coogler, doch da der gerade mitten in den Dreh-Arbeiten zu "Black Panther: Wakanda Forever" steckt und bis 2022 mit der Fertigstellung dieses Marvel-Sequels beschäftigt sein wird, fällt er sicher aus. Abrams selbst kommt laut einem Bericht des "Hollywood Reporter" als Regisseur jedenfalls nicht in Frage, da er in diesem Zusammenhang einfach unpassend wäre.