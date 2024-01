Horror-Haus

Der Horrorfilm basiert auf dem gleichnamigen Kurzfilm von Rod Blackhurst und Bryce McGuire aus dem Jahr 2014. Die Hauptrolle wird von Kerry Condon gespielt, die letztes für ihre Leistung in “The Banshees of Inisherin” für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert wurde.

“Night Swim” scheint nun ihr Versuch zu sein, sich auch als Hauptdarstellerin zu etablieren, wobei ein Genrefilm mit wenig darstellerischer Tiefe nicht gerade die beste Idee war, um einen Wendepunkt in der Karriere zu markieren. An ihrer Seite ist Wyatt Russell zu sehen. Der Sohn von Kurt Russell und Goldie Hawn spielte in “The Falcon and the Winter Soldier” mit.