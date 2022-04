"Nimona": Kult-Comic wird zu Netflix-Animation

Gestaltwandlerin und Ex-Ritter

Zum Glück wurde das Projekt aber nun von Netflix aufgegriffen und wir werden in absehbarer Zeit die animierte Version der bekannten Graphic Novel von Noelle Stevenson zu sehen bekommen. Dabei wird es ganz schön wild zugehen, denn in dieser fantastischen Zukunfts-Vision des Mittelalters gibt es Nachtclubs und fliegende Transportmittel.

Die junge Gestaltwandlerin Nimona soll dem ehemaligen Ritter Lord Ballister Boldheart dabei helfen, seine Unschuld zu beweisen. Man beschuldigte den Bösewicht nämlich eines Verbrechens, das er nicht begangen hat. Nimona und Boldheart befinden sich auf der Flucht vor dem angeblich edlen Herrscher Sir Ambrosius Goldenloin, der jedoch keineswegs der strahlende Held ist, für den ihn alle halten.