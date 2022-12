Nina Gummich: So wurde sie zu Alice Schwarzer im Film

Warum hat Sie das so berührt?

Gummich: Weil das noch mal etwas anderes ist, als jemanden einfach nur nachzuahmen. Das Ziel bei so einer Rolle ist natürlich, dass alles, was ich äußerlich erst mal beobachte - wie spricht sie, wie lacht sie, wie streicht sie den Pony zur Seite - benutze, um das Wesen desjenigen zu verstehen, damit ich es von innen heraus spielen kann und es keine nachgemachte Hülle bleibt. Wenn sich jemand in seinem Wesen erkannt fühlt, dann ist das etwas sehr Schönes und Besonderes. Und das Gefühl hatte ich eben auch, dass ich Zugang zu ihrem Wesen habe und es schaffe, das zu verkörpern.

Alice Schwarzer stammt aus dem Ruhrgebiet, Sie sind in Leipzig geboren. Was ist denn typisch sächsisch an Ihnen? Und welche Rolle spielte das für den Zweiteiler?

Gummich: Typisch sächsisch an mir ist, dass ich immer aufpassen muss, dass mein Dialekt nicht durchscheint. Und jedes Mal, wenn ich für die Krimireihe "Theresa Wolff" in Jena, Thüringen, drehe, denke ich: Ach wie schön, jetzt kannst du lockerlassen und einfach so reden, wie du redest. Und bei "Alice" war es natürlich eine besonders große Aufgabe, das nicht durchscheinen zu lassen und alles eher in Richtung Wuppertal zu lenken.