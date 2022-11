Berühmtes Streitgespräch

Es gibt wohl kaum einen Menschen in Deutschland, der so Shitstorm-erfahren ist wie Alice Schwarzer. Sie durchstand Shitstorms schon, als es das Wort noch gar nicht gab. Ein Schwall von Schmähungen ergoss sich zum Beispiel über sie, nachdem sie sich 1975 im Fernsehen ein Streitgespräch mit der Autorin Esther Vilar geliefert hatte. Diese vertrat in ihrem Bestseller "Der dressierte Mann" die These, dass nicht die Frauen unterdrückt würden, sondern die Männer. Dafür ging Schwarzer nicht gerade zimperlich mit ihr um: "Sie sind nicht nur Sexistin, Sie sind auch Faschistin", hielt sie ihr damals vor.

Das Streitgespräch wurde jetzt für den ARD-Zweiteiler "Alice" von Nicole Weegmann originalgetreu nachgespielt. Es ist aber nur einer von vielen Meilensteinen in Schwarzers Lebensweg, der im Film gezeigt wird.