"Terminator" oder eher "Star Wars"?

Der titelgebende Creator ist ein K.I.-Bastler, der eine furchtbare Waffe geschaffen hat. Washington spielt hingegen einen Ex-Agenten, der inmitten eines Krieges zwischen Menschen und K.I. ein besonderes Kind beschützen muss. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel, falls dieser junge Schützling nicht überleben sollte.

Visuell macht "The Creator" auf jeden Fall eine Menge her und der Trailer lässt Bilder an unseren Augen vorüberziehen, die wie eine Mischung aus "Blade Runner" und "Star Wars" wirken. Aber eigentlich hört sich die Story geradezu nach einem "Terminator"-Reboot an. Hier haben sich die Voraussetzungen allerdings umgekehrt: Der Beschützer ist menschlich, während die bedrohte Figur eine hochentwickelte K.I. in Gestalt eines kleinen Kindes darstellt.