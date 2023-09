Hat Rowena ihre Tochter Alicia umgebracht?

Rowena und Alicia hatten eine starke Mutter-Tochter-Beziehung. Als Rowena droht, die enge Bindung mit ihrer Tochter durch deren Ehe mit Maxime zu verlieren, macht sie Alicia mithilfe von Honig krank und bringt sie unter ihre Kontrolle.

Doch ist sie wirklich für den Tod ihrer eigenen Tochter verantwortlich? Indirekt. In der Nacht, in der Alicia stirbt, erlaubt Rowena, die vor Erschöpfung nicht bei Verstand ist, Olga, die Wache über Alicia zu übernehmen. Was Olga nicht weiß, ist, dass der Honig, den sie Alicia in ihren Tee geben, von Rowena sorgfältig abgemessen wurde, um nicht zu Alicias Überdosis zu führen. Aber das weiß Olga natürlich nicht, und so schüttet sie den Honig in Alicias Tee, um sie zu beruhigen.

Als Olga geht und denkt, dass Alicia nur ruhig schläft, kommt Rowena zurück und findet Alicia tot vor und gerät in Panik. Sie weiß, dass man ihr auf die Schliche kommen wird, also wirft sie Alicia kurzerhand über den Balkon in den Fluss Venedigs und inszeniert die Tat als Selbstmord oder Mord durch jemand anderen.